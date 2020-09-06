Часть станций минского метро закрыли в центре белорусской столицы

Поезда проезжают их без остановки. Через полчаса в центре Минска должен стартовать марш оппозиции. Подобные акции традиционного проходят по воскресеньям уже почти месяц. Белорусская пресса пишет, что колонны участников уже движутся в центр города из разных районов. При этом МВД Белоруссии стянуло спецтехнику и дополнительные силы. Очевидцы говорят, что перекрыты подходы к площади Независимости.
2020-09-06T13:31:00+03:00
2020-09-06T13:31:00+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:31, 06 сентября 2020
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