Часть станций минского метро закрыли в центре белорусской столицы

Поезда проезжают их без остановки. Через полчаса в центре Минска должен стартовать марш оппозиции. Подобные акции традиционного проходят по воскресеньям уже почти месяц. Белорусская пресса пишет, что колонны участников уже движутся в центр города из разных районов. При этом МВД Белоруссии стянуло спецтехнику и дополнительные силы. Очевидцы говорят, что перекрыты подходы к площади Независимости.