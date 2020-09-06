В Белграде возмутились постом официального представителя российского МИДа Захаровой о визите делегации Сербии в США

В Белграде возмутились постом официального представителя российского МИДа Марии Захаровой о визите делегации Сербии в США. Он был опубликован в Фейсбуке.

Министр обороны Сербии Александр Вулин выступил с критикой сообщения, которое разместила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в аккаунте социальной сети «Фейсбук». Слова касались фотографии президента Сербии Александара Вучича на переговорах с американским лидером Дональдом Трампом в Белом доме. Как сказал министр обороны Сербии, величина человека не измеряется размером стула, на котором он сидит и величиной силы, от имени которой говорит, а важно иметь храбрость на любом стуле защищать свой народ и друзей. Глава сербского военного ведомства заключил, что Александр Вучич — единственный государственный деятель в Европе, который отказался ввести санкции против Москвы, и верховный главнокомандующий армии, с кем вооруженные силы России плодотворно сотрудничают.

В свою очередь директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Марко Джурич написал в своей аккаунте в Твиттере, что официальному представителю министерства иностранных дел России Марии Захаровой должно быть стыдно за слова о визите сербской делегации в Соединенные штаты. Ее пост содержал фотографию сидящего напротив президента США лидера Сербии Александра Вучича, к которой прикреплен кадр из фильма «Основной инстинкт» со сценой «нога на ногу».

Реакции от Москвы на заявления сербской стороны пока не последовало.