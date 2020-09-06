Министр иностранных дел ФРГ призвал РФ расследовать отравление Навального, указав на возможные последствия отказа

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас снова призвал Россию расследовать отравление Навального, указав на возможные жесткие последствия отказа.

Политик заявил о большой надежде на то, что российское правительство прояснит обстоятельство этого тяжелого преступления. «Если оно ничего не имеет общего с покушением, оно само должно быть заинтересовано доказать это с помощью фактов», — отметил Маас. «Если в ближайшие дни с российской стороны не будет сделано никакого вклада в расследование, мы будем вынуждены совещаться с нашими партнерами о возможном ответе», — заявил министр иностранных дел ФРГ.

Он назвал «преступление в отношении Навального тяжелым нарушением международного соглашения о химическом оружии, которое не может остаться без чувствительной реакции». Возможные санкции должны действовать нацелено.

«Я надеюсь, что россияне не заставят нас изменить свое отношение к «Северному потоку 2», — отметил Маас в интервью газете «Bild am Sonntag». При этом политик признал, что прекращение строительства принесет ущерб более ста немецким и европейским фирмам из двенадцати стран. Маас подчеркнул, что тот, кто выставляет подобные требования, должен думать о последствиях. Министр предостерег, что фокусирование дискуссии лишь на газопроводе не соответствовало бы случившемуся с Навальным.



Маас видит многочисленные указания на участие российского государства в отравлении оппозиционера. По его словам, смертоносное химическое оружие находилось в прошлом в руках российских органов. К «Новичку» имеет доступ лишь небольшая группа людей, этот яд ранее использовался госорганами для покушения на бывшего агента Сергея Скрипаля, подчеркнул глава дипведомства ФРГ.

Маас выразил желание посетить Алексея Навального в больнице Chаrité, если его состояние это позволит. Врачи исходят из того, что оппозиционер будет находиться на лечении, по меньшей мере, до начала октября.

Москва призывает Берлин дать оперативный ответ на запрос прокуратуры по ситуации с Алексеем Навальным. Обращение поступило в берлинскую юридическую службу лишь в пятницу, хотя направлено было полторы недели назад. Об этом сказал официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

Россия, по словам Захаровой, круглосуточно готова к взаимодействию с Германией по теме Алексея Навального.