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Эксклюзив Эха 13:04, 06 сентября 2020

Китайский многоразовый космический аппарат вернулся на Землю после двухдневного полета

Об этом сообщает агентство Синьхуа, называя это технологическим прорывом КНР в космической отрасли.

Корабль принадлежит к сфере военных разработок, поэтому о нем известно мало, но Россия такими технологиями пока не обладает. Об этом «Эху Москвы» рассказал академик Российской Академии Космонавтики имени Циолковского Александр Железняков.

Российские специалисты, однако, ведут работы в этом направлении, добавил Александр Железняков.

У России также есть потенциал для подобных разработок, но талантливые специалисты здесь часто сталкиваются с проблемами организации и финансирования. Об этом «Эху Москвы» рассказал заведующий отделом науки и инноваций ИМЭМО РАН Иван Данилин.

Китай в последнее время добивается всё больших успехов в космической сфере, но все-таки остаются направления, по которым Россия опережает КНР, добавил Иван Данилин.

Китай активно наращивает своё присутствие в космосе уже десятки лет. У страны есть различные программы, которые касаются как Земли, так и соседних планет.

Китайская Народная Республика уже в ближайшие годы собирается утвердиться в качестве космической сверхдержавы. В этих целях, она, например, строит свою собственную станцию на земной орбите. Новый объект планируют собрать уже к концу 2022-ого. Предполагается, что он будет состоять из одного основного модуля, двух лабораторных и орбитального телескопа.

Также уже в следующем году Китай начнет своими силами изучать Марс. Сейчас к красной планете направляется тяжелая ракета «Чанчжэн – 5», на борту которой находятся и марсоход, и специальный орбитальный аппарат. Они нужны, во-первых, для поиска на Марсе следов жизни, во-вторых, чтобы понять, подойдет ли его атмосфера для колонизации.

Еще Китайская народная республика уже несколько лет реализует свою лунную программу. Например, в январе прошлого года на спутнике Земли приземлилась станция «Чанъе – 4», которая изучает его геологические процессы. Как вчера объявили в Пекине, луноход, который аппарат тогда привёз на Луну, должен был работать только 300 дней, но тем не менее, он функционирует до сих пор.

Ранее Китай неоднократно заявлял, что имеет в космосе только мирные намерения. Тем не менее, по данным американских военных, Пекин тратит большие суммы на разработки, которые можно использовать против спутников.



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