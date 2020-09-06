Американский университет Джорджа Вашингтона отстранил от работы преподавательницу, которая созналась в обмане

Джессика Круг рассказала, что всю жизнь притворялась темнокожей, будучи белой. Теперь руководство вуза призывает ее покинуть позицию доцента истории. Члены исторического факультета вуза, как передает агентство РИА Новости, считают, что Круг не оправдала доверия бывших и нынешних студентов, а также коллег, так как важным аспектом истории является установление истины о прошлом. Преподаватель ранее говорила, что притворялась из-за психологической травмы в детстве и проблем с психическим здоровьем.

