Российских школьников не будут принуждать к сдаче тестов на коронавирус в течение всего учебного года

Как сказал агентству ТАСС первый замминистра просвещения Дмитрий Глушко, сейчас главная задача — организовать качественный входной контроль, который позволит выявлять детей с высокой температурой. В то же время так как дети очень мало болеют, то главное внимание к тем, кто работает в школе: учителя и администрация, добавил замминистра. В эфире радиостанции «Комсомольская правда» Глушко сказал, что возникшие очереди на входах в школы по утрам – результат плохо организованного порядка пропуска детей. По каждому такому случаю, добавил он, министерство проводит с коллегами в регионах дополнительную проверку.