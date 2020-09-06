Два электровоза столкнулись на Лебединском горно-обогатительном комбинате в Белгородской области

Один из локомотивов загорелся, передает агентство «Интерфакс». Погибших и пострадавших нет, заверили в региональном управлении МЧС. Агентство ТАСС уточняет, что ЧП произошло на перегоне между двумя станциями. Поезд был вынужденно остановлен на уклоне для устранения неисправности, но самопроизвольно начал двигаться вниз. Лебединский комбинат является крупнейшим в России предприятием по добыче и обогащению железной руды.