Первые колонны протестующих, как пишет белорусская пресса, выдвигаются из районов Минска в центр города

В два часа дня сторонники оппозиции планируют провести там шествие «Марш единства». Власти называют акцию незаконной и предупреждают о последствиях для участников. Очевидцы рассказывают, что милиция перекрыла площадь Независимости. Туда едет спецтехника. В силовых структурах говорят, что готовы задействовать дополнительные средства. Акции протеста не стихают в Белоруссии уже почти месяц. Только накануне в ходе выступлений в разных городах страны, по данным МВД, были задержаны почти сто человек.