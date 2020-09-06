Первые колонны протестующих, как пишет белорусская пресса, выдвигаются из районов Минска в центр города

В два часа дня сторонники оппозиции планируют провести там шествие «Марш единства». Власти называют акцию незаконной и предупреждают о последствиях для участников. Очевидцы рассказывают, что милиция перекрыла площадь Независимости. Туда едет спецтехника. В силовых структурах говорят, что готовы задействовать дополнительные средства. Акции протеста не стихают в Белоруссии уже почти месяц. Только накануне в ходе выступлений в разных городах страны, по данным МВД, были задержаны почти сто человек.
2020-09-06T12:31:38+03:00
2020-09-06T12:31:38+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:31, 06 сентября 2020
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