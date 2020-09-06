Власти США утверждают, что наблюдают рост угроз для космических систем от других государств

В этой связи Вашингтон ужесточает требования к кибербезопасности, пишет интернет-издание The Verge. В Белом доме ранее поставили задачу, чтобы космические системы страны и соответствующая инфраструктура, включая программное обеспечение, разрабатывались и управлялись с учетом рисков в области безопасности. Среди прочего, администрация требует создать защиту от несанкционированного доступа к важнейшим функциям этих систем.
2020-09-06T12:31:11+03:00
2020-09-06T12:31:11+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:31, 06 сентября 2020
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