Власти США утверждают, что наблюдают рост угроз для космических систем от других государств

В этой связи Вашингтон ужесточает требования к кибербезопасности, пишет интернет-издание The Verge. В Белом доме ранее поставили задачу, чтобы космические системы страны и соответствующая инфраструктура, включая программное обеспечение, разрабатывались и управлялись с учетом рисков в области безопасности. Среди прочего, администрация требует создать защиту от несанкционированного доступа к важнейшим функциям этих систем.