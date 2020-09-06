Россия призывает Германию к оперативному ответу на запросы по делу об отравлении Алексея Навального

Как сказала официальный представитель МИД Мария Захарова, если речь идет о расследовании, все должно происходить в правовой плоскости. Ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас сказал, что Берлин ждет Москвы объяснений в связи с отравлением ведущего российского оппозиционного политика. Он также добавил, что германия готова обсуждать вопрос о санкциях против России, если в ближайшее время не услышит объяснений.
2020-09-06T12:30:44+03:00
2020-09-06T12:30:44+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:30, 06 сентября 2020
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