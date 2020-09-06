Эксперт Александр Железняков: Россия не обладает сравнимыми с Китаем разработками многоразового космического корабля

Россия пока не обладает сравнимыми с Китаем разработками многоразового космического корабля. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» академик Российской Академии Космонавтики имени Циолковского Александр Железняков.

«Информации, которую предоставляют в Китае об этом полете, очень мало. Судя по тому, что пишут специалисты, китайский корабль напоминает американский мини-шаттл военного назначения X-37 и, судя по тому, что полет проходил в обстановке секретности – это соответствует действительности. У России такой системы пока нет и, когда она появится, тоже сказать сложно. Но поскольку все подобные системы имеют в первую очередь оборонное значение, мы вряд ли что-либо достоверно будем знать», — сказал он.

А.Железняков при этом подчеркнул, что российские специалисты ведут работы в этом направлении.

Ранее Китай объявил об успешном испытании многоразового космического корабля. Как передает агентство «Синьхуа», корабль благополучно вернулся на Землю после двухдневного полета. Согласно заявлениям Пекина, он предназначен для мирного исследования космического пространства. В свою очередь некоторые эксперты называют его военным челноком. Подробности данной программы китайское руководство пока не раскрывает.