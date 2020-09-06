«День русской музыки» отметят сегодня в Петербурге

В этом году праздник посвятят композитору Петру Чайковскому.

Праздник состоится уже в шестой раз. На этот раз отметят 180 лет со дня рождения Петра Чайковского. В полдень на площади Искусств у Русского музея станут работать концертно-выставочные шатры. В них представят камерную музыку. Исполнение сопроводят лекциями музыковедов. Площадку тематически оформят художники. Вечером на основной сцене проведут галА-концерт. На нем выступят Международный оркестр Таврический при участии солистов Мариинского театра. Прозвучат романсы и отрывки из опер Чайковского. Организаторы обещают, что формат мероприятия на открытом воздухе позволит соблюсти все необходимые санитарно-эпидемиологические требования.

Вход свободный. Ограничений по возрасту нет.