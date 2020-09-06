Артистов Евгения Петросяна и Владимира Винокура эвакуировали с выступления на ежегодном фестивале «Юморина» в Сочи

Как рассказал в своем Инстаграмме сам Винокур, накануне вечером, когда он готовился к выходу на площадку фестиваля, ведущий попросил выступавшего Петросяна покинуть сцену по техническим причинам. В здании работала служба безопасности, добавил артист. В ходе проверки зала угроз для жизни и безопасности участников и зрителей фестиваля не обнаружено.
2020-09-06T12:03:47+03:00
2020-09-06T12:03:47+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:03, 06 сентября 2020
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