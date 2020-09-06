За минувшую неделю в России коронавирусом заразились больше человек, чем выздоровели

Это произошло впервые с июня.

По данным оперативного штаба с понедельника по стране выявили более тридцати пяти с половиной тысяч новых случаев коронавируса, в то время как выздоровели от этой болезни без малого тридцать четыре тысячи. В последний раз подобная ситуация наблюдалась два месяца назад, когда, по словам чиновников, Россия находилась на так называемом плато.

В свою очередь постепенный рост выявления новых случаев, за исключением одного дня – 1-ого сентября, фиксируется в стране каждый день с середины прошлой недели. Самые высокие темпы распространения заболевания – в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье.

При этом сама по себе официальная статистика вызывает у специалистов множество вопросов. Как ранее писала «Новая газета», исследователи отмечают, что на графиках количество выявленных случаев коронавируса и смертей меняется слишком плавно, и в естественных условиях разброс изо дня в день должен быть значительно выше.

Тем временем в американском университете Джонса Хопкинса объявили, что вчера по всему миру было выявлено более трёхсот тысяч новых случаев заболевания. Это самый большой показатель за всю пандемию.

Самая тяжелая эпидемиологическая ситуация сейчас в США, Бразилии и Индии.