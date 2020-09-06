Захарова: Россия готова взаимодействовать с ФРГ по ситуации с Навальным 24 часа в сутки

МИД России ответил на заявление министра иностранных дел Германии Хайко Мааса об отравлении ведущего российского оппозиционного политика Алексея Навального. Москва подозревает Берлин в затягивании расследования.

Официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что Германия призывает Россию срочно принимать шаги по расследованию, однако специально затягивает этот процесс, не отвечая на запрос Москвы. По словам официального представителя министерства иностранных дел, управление юстиции Берлина только в прошлую пятницу получило от властей ФРГ запрос Генпрокуратуры России, направленный 27 августа. В связи с этим у российского внешнеполитического ведомства возник вопрос о том, где срочность, на которой настаивает Германия. Ее очень не хватает именно немецкой стороне, подчеркнула Мария Захарова. И отметила, что Берлин тормозит процесс расследования, к которому призывает. Официальный представитель российского министерства иностранных дел заверила, что Москва готова к круглосуточному контакту с Берлином.

Ранее в своем заявлении российский МИД указал, что вещества группы «Новичок» были разработаны в России, но занимались ими также «многие западные страны и специализированные структуры НАТО».