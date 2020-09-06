Посетитель: Участники Московской книжной ярмарки провели акцию солидарности с «Мемориалом»

Участники Московской международной книжной ярмарки провели акцию солидарности с правозащитной организацией «Мемориал», чей стенд проверяла прокуратура. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» из посетителей выставки Игорь Яковлев.

«Вчера я был на Московской книжной ярмарке и на минус 1 этаже на стендах двух небольших издательств – это «Новое издательство» и «Медленные книги», — висели листы А4 с надписью «Я/Мы иноагент». Это акция солидарности с международным «Мемориалом», на стенд которого позавчера пришла прокуратуру, чтобы проверить, как «Мемориал» исполняет закон об иностранных агентах. Посетители выставки очень позитивно на это реагировали, у этих стендов скапливались люди, это привлекало дополнительное внимание», — сказал он.

И.Яковлев добавил, что люди оставляют пожертвования у стенда международного «Мемориала» для оплаты штрафов, связанных с законом об иностранных агентах.

Накануне администрация Московской международной книжной ярмарки повесила на стенд «Мемориала» сразу четыре объявления о том, что организация является «иностранным агентом». Ранее сотрудники Тверской районной прокуратуры прервали работу стенда «Мемориала» на ярмарке и проверяли штамп иноагента на книгах.