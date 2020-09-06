В Белграде возмутились поведением официального представителя российского МИДа

Мария Захарова ранее прокомментировала у себя в Facebook соглашение о налаживании экономических отношений между Сербией и Косово. Его подписали в Вашингтоне при посредничестве США. Захарова опубликовала пост, где прикрепила к фотографии сидящего напротив Дональда Трампа президента Сербии кадр из фильма «Основной инстинкт» со знаменитой сценой допроса в исполнении актрисы Шэрон Стоун.

Директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Марко Джурич написал в своем твиттере, что .российскому дипломату должно быть стыдно за такое поведение. Он добавил, что сербский президент Александар Вучич не сказал ни одного плохого слова о России. В то время как он по полтора часа ждал приема у Владимира Путина и никогда не просил отдельного стула, добавил Джурич.