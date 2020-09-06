Случаи распространения коронавируса зафиксированы в российских школах, сказал министр просвещения Дмитрий Глушко

В то же время он подчеркнул, что эти случаи единичные. Ведомство каждый день отслеживает ситуацию. В том числе какое количество детей, классов, школ уходит на дистанционное обучение. На этой неделе в России начался учебный год. По решению властей он проходит в очном формате для школ и вузов. Между тем сегодня уже третий день подряд в стране фиксируется более 5 тысяч новых случаев заражения коронавирусом в сутки.