Спецтехника силовиков уже прибыла в центр Минска на площадь Независимости

Меры усиливают в преддверии марша оппозиции, который планируется в два часа дня. Как передает агентство ТАСС, сама площадь обнесена металлическими ограждениями, вдоль которых выставлено милицейское оцепление. Подземные переходы в районе закрыты на вход. В МВД Белоруссии называют предстоящую акцию оппозиции незаконной.