Спецтехника силовиков уже прибыла в центр Минска на площадь Независимости

Меры усиливают в преддверии марша оппозиции, который планируется в два часа дня. Как передает агентство ТАСС, сама площадь обнесена металлическими ограждениями, вдоль которых выставлено милицейское оцепление. Подземные переходы в районе закрыты на вход. В МВД Белоруссии называют предстоящую акцию оппозиции незаконной.
2020-09-06T11:33:02+03:00
2020-09-06T11:33:02+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:33, 06 сентября 2020
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