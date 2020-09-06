Шойгу: НАТО планирует перебросить дополнительный американский военный контингент в Польшу

НАТО планирует перебросить дополнительный американский военный контингент в Польшу, утверждает министр обороны России Сергей Шойгу.

По его словам, численность развернутых в Восточной Европе подразделений объединенных вооруженных сил альянса уже превышает 10 тыс. военнослужащих. США и другие страны-члены организации наращивают свое военное присутствие в этом регионе под предлогом необходимости «стратегического сдерживания» России, добавил Шойгу. По его оценке, с 2014 года количество учений НАТО вблизи российских границ возросло почти в два раза.

Ранее Пентагон сообщил о перегруппировке войск в Европе.