Анкара, как передает турецкое агентство IHA, перебрасывает танки к границе с Грецией

По его сведениям, в район Эдирне по железной дороге направляются около 40 боевых машин. Это происходит на фоне резкого ухудшения отношений между двумя странами. Обострение связано с тем, что турецкое судно начало сейсмические исследования в Восточном Средиземноморье, в районе, который Греция считает своей исключительной экономической зоной. Греческие власти привели армию в повышенную боеготовность. Турция также ведет геологразведку в районе, который Кипр считает своей экономической зоной. Греция и Турция обвиняют друг друга в подписании незаконных соглашений о делимитации морских зон, не учитывающих интересы другой стороны.