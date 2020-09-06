Анкара, как передает турецкое агентство IHA, перебрасывает танки к границе с Грецией

По его сведениям, в район Эдирне по железной дороге направляются около 40 боевых машин. Это происходит на фоне резкого ухудшения отношений между двумя странами. Обострение связано с тем, что турецкое судно начало сейсмические исследования в Восточном Средиземноморье, в районе, который Греция считает своей исключительной экономической зоной. Греческие власти привели армию в повышенную боеготовность. Турция также ведет геологразведку в районе, который Кипр считает своей экономической зоной. Греция и Турция обвиняют друг друга в подписании незаконных соглашений о делимитации морских зон, не учитывающих интересы другой стороны.
2020-09-06T11:31:17+03:00
2020-09-06T11:31:17+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:31, 06 сентября 2020
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