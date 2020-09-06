Почти сто человек задержала белорусская милиция на акциях протеста в субботу

34 из них остаются в изоляторах. В МВД республики сказали, что они находятся там до суда по административным делам. Ведомство насчитало почти два десятка городов и других населенных пунктов, где прошли протестные акции. Общее количество участников, по официальной информации, составило примерно 4 тысячи человек. Тем временем жители Белоруссии готовятся к новым протестам сегодня. В Минске и других городах республики планируется «Марш Единства».

В Минске 6 сентября состоится марш Единства. Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская приветствовала его участников.

Власти заявляют о необходимости прекратить незаконные акции.