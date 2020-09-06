Полиция оцепила район в центре английского Бирмингема после поножовщины

Есть раненые.

Первые сообщения о нападении на людей с ножом поступили в полицию Бирмингема в районе половины первого ночи. Затем местные жители сделали еще несколько таких звонков. Что именно случилось и сколько в общей сложности пострадало человек – пока неизвестно.

Британская теле-радио компания «Би-Би-Си» уточняет, что поножовщина произошла в центре города, в районе, где в этом время работали ночные клубы и пабы. Информационная служба приводит слова очевидца, который видел, как на улице посреди питейных заведений произошла массовая драка.

Сейчас это место оцеплено. Телеканал Sky News передаёт, что за кордонами видно небольшой синий тент из тех, которыми британские правоохранительные органы закрывают тела погибших.

Официально в полиции произошедшее назвали «крупным инцидентом», но каких-либо другие подробности пока не сообщили.