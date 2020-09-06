Россия подозревает Германию в двойной игре в истории с отравлением Алексея Навального

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сказала сегодня, что Берлин намеренно затягивает процесс расследования. Немецкие власти не отвечают на запрос Москвы, настаивает Захарова. Управление юстиции Берлина, по ее словам, только в прошлую пятницу получило от властей ФРГ запрос Генпрокуратуры. Ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас сказал в интервью газете Bild, что Германия готова обсудить с союзниками новые санкции против России, если та в ближайшее время не даст объяснения по поводу отравления главного критика Кремля.