Китай объявил об успешном испытании многоразового космического корабля

Он благополучно вернулся на Землю после двухдневного полета, передает агентство «Синьхуа». Технические характеристики проекта Пекин не раскрывает Корабль принадлежит к сфере военных разработок, поэтому о нем известно мало, но Россия такими технологиями пока не обладает, рассказал «Эху Москвы» академик Российской Академии Космонавтики имени Циолковского Александр Железняков.

Российские специалисты, добавил Александр Железняков, однако, ведут работы в этом направлении. Ранее опыт успешного запуска космического многоразового корабля был только у СССР и США.