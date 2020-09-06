На 82-м году жизни скончался глава комиссии Общественной палаты Росси по ЖКХ, строительству и дорогам Игорь Шпектор

Он также почти 10 лет, до 2007 года был мэром Воркуты. Причины смерти не называют. Интернет-издание Коминформ пишет, что незадолго до этого появились неофициальные сообщения о том, что он мог заразиться коронавирусом, однако подтверждения этой информации не было. Во время его работы мэром в Воркуте была убита местная общественная активистка Людмила Жоровля и ее сын. Пресса тогда напоминала, что за несколько месяцев до этого она добилась через суд отмены постановления мэра Шпектора, на основе которого были повышены тарифы на ЖКХ.
2020-09-06T10:36:38+03:00
2020-09-06T10:36:38+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:36, 06 сентября 2020
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