Преподаватель аргентинского университета скончалась во время онлайн-лекции

46-летняя Паола де Симоне четыре недели боролась с коронавирусом. Как пишет местная газета Clarin, в ходе занятий по видеосервису Zoom, она начала задыхаться, потеряла сознание и умерла. Уже после начала приступа ученики пытались узнать адрес преподавателя, чтобы вызвать к ней медиков, однако де Симоне не смогла его назвать. В Аргентине с начала пандемии насчитывается более 450 тысяч случаев заражения коронавирусом. Более 9 тысяч пациентов скончались.