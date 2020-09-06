Преподаватель аргентинского университета скончалась во время онлайн-лекции

46-летняя Паола де Симоне четыре недели боролась с коронавирусом. Как пишет местная газета Clarin, в ходе занятий по видеосервису Zoom, она начала задыхаться, потеряла сознание и умерла. Уже после начала приступа ученики пытались узнать адрес преподавателя, чтобы вызвать к ней медиков, однако де Симоне не смогла его назвать. В Аргентине с начала пандемии насчитывается более 450 тысяч случаев заражения коронавирусом. Более 9 тысяч пациентов скончались.
2020-09-06T10:36:00+03:00
2020-09-06T10:36:00+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:36, 06 сентября 2020
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