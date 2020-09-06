Сразу несколько участников московской книжной ярмарки выступили в поддержку «Международного Мемориала»

Администрация накануне повесила на стенд организации сразу четыре объявления, что научно-просветительское общество является иностранным агентом. В пятницу на стенд приходили работники прокуратуры и изъяли несколько книг. Сегодня, как пишут в социальных сетях посетители, несколько издательств добровольно повесили на свои стенды объявления со словами «Я/Мы иностранный агент».