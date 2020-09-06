Производство экспериментальных образцов новой ракеты-носителя «Союз-5» должно стартовать в России через год

Генеральный директор Ракетно-космического центра «Прогресс» Дмитрий Баранов сказал агентству РИА Новости, что первый запуск планируется на 2023 год. Она должна заменить ракету «Зенит», которую производит Украина. Стоимость разработки оценивают более чем в 61 млрд руб. Согласно проектным расчетам, «Союз-5» должен выводить на низкую околоземную орбиту до 17 т полезного груза, а на геостанционарную — до 2,5 т. Ракета, оснащенная российскими двигателями, должна стать носителем для нового поколения российских космических кораблей «Федерация».
2020-09-06T10:35:10+03:00
2020-09-06T10:35:10+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:35, 06 сентября 2020
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