Производство экспериментальных образцов новой ракеты-носителя «Союз-5» должно стартовать в России через год

Генеральный директор Ракетно-космического центра «Прогресс» Дмитрий Баранов сказал агентству РИА Новости, что первый запуск планируется на 2023 год. Она должна заменить ракету «Зенит», которую производит Украина. Стоимость разработки оценивают более чем в 61 млрд руб. Согласно проектным расчетам, «Союз-5» должен выводить на низкую околоземную орбиту до 17 т полезного груза, а на геостанционарную — до 2,5 т. Ракета, оснащенная российскими двигателями, должна стать носителем для нового поколения российских космических кораблей «Федерация».