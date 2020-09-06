Китай объявил об успешном испытании многоразового космического корабля

Аппарат благополучно приземлился, передает агентство «Синьхуа». В Пекине говорят, что он предназначен для мирного исследования космического пространства. В свою очередь некоторые эксперты называют его военным челноком. Подробности этой программы китайское руководство пока не раскрывает.

Еще три года назад Пекин говорил, что планирует запустить собственный космический корабль в 2020 году. Согласно планам КНР, аппарат может летать как самолет и будет многоразовым, что увеличит частоту запусков и снизит их стоимость. До недавнего времени опыт в создании подобных аппаратов был только у России и США.