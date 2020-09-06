В Москве на следующей неделе заметно похолодает

Температура воздуха опустится на 10 градусов, рассказали «Российской газете» в Гидрометцентре. В понедельник в столичном регионе небо начнет затягивать тучами, но сохранится еще очень теплая погода. Со вторника подует северный ветер и начнутся дожди. Несмотря на это температура все еще будет выше климатической нормы, говорят метеорологи. Днем воздух прогреется не выше плюс 19 градусов. Ночи ожидаются прохладные — в пределах плюс 10 и ниже градусов.

