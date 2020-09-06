Вторая страна отказалась участвовать в российских учениях «Кавказ-2020»

О таком решении объявил Азербайджан.

О причинах, по которым военные из Азербайджана не приедут на международные учения в Россию, не сообщается. В министерстве обороны страны только отметили, что направят двух своих наблюдателей. Об этом агентству РИА Новости рассказали в пресс-службе военного ведомства Азербайджана.

Ранее об отказе участвовать в учениях «Кавказ-2020» заявила Индия. Причиной официально были названы возникшие трудности, связанные с пандемией коронавируса. Однако издания Times of India и The Print писали, что такое решение принято из-за того, что на учения собираются приехать войска Китая и Пакистана, с которыми Индия находится в конфликте.

Командно-штабные учения пройдут на юге России в сентябре. Планируется, что в них примут участие группировки из нескольких стран, в том числе из Ирана, Мьянмы и Пакистана.

В российском министерстве обороны пока не комментировали отказ Азербайджана от участия в учениях.