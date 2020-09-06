Министр иностранных дел Германии не исключил новых санкций в отношении России из-за покушения на Алексея Навального

Он назвал сложившуюся ситуацию «вызовом» для Москвы.

Глава немецкого МИДа Хайко Маас объявил России ультиматум. Он сказал, что если в ближайшие дни от неё не поступит разъяснений по ситуации с политиком Алексеем Навальным, Германия начнёт обсуждать возможные ответные шаги. Министр подчеркнул, что есть много указаний на то, что именно российские власти стоят за нападением на одного из лидеров оппозиции с использованием запрещенного боевого вещества.

Хайко Маас выразил надежду, что Москва поможет в раскрытии этого преступления и добавил, что доказать свою непричастность фактами сейчас в её интересах.

Ранее фракция «Зеленых» в немецком парламенте призывала приостановить сотрудничество с Россией в рамках проекта «Северный поток 2» из-за покушения на Навального. Маас сегодня призвал подумать о последствиях такого решения и напомнил, что в этих работах задействовано множество европейских компаний.

В минувшую среду правительство Германии объявило, что Алексей Навальный был отравлен нервно-паралитическим веществом группы «Новичок». В России с этим не согласны. Москва утверждает, что доказательств этой версии нет.