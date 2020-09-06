Несколько катеров затонули в Техасе во время парада в поддержку президента США Дональда Трампа

Это произошло на озере Трэвис. По словам представителя местных властей, моторные лодки столкнулись, некоторые подняли волну, что и стало причиной ЧП. Национальная метеорологическая служба передает, что во время парада в этом районе не было штормовой погоды. Местные спасатели заверили, что никто не пострадал. В то же время некоторых людей пришлось доставать из воды. Как пишет газета The New York Times, парад был организован через социальную сеть Facebook. К участию приглашали владельцев лодок любых форм и размеров.