Несколько катеров затонули в Техасе во время парада в поддержку президента США Дональда Трампа

Это произошло на озере Трэвис. По словам представителя местных властей, моторные лодки столкнулись, некоторые подняли волну, что и стало причиной ЧП. Национальная метеорологическая служба передает, что во время парада в этом районе не было штормовой погоды. Местные спасатели заверили, что никто не пострадал. В то же время некоторых людей пришлось доставать из воды. Как пишет газета The New York Times, парад был организован через социальную сеть Facebook. К участию приглашали владельцев лодок любых форм и размеров.
2020-09-06T09:33:25+03:00
2020-09-06T09:33:25+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:33, 06 сентября 2020
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