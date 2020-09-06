Азербайджан отказался от участия в международных учениях «Кавказ-2020» в России

Еще одно государство отказалось от участия в международных учениях «Кавказ-2020» в России. О таком решении объявило министерство обороны Азербайджана. Ведомство направит лишь двух наблюдателей. Причины такого шага в Баку не называют. В конце августа от участия в маневрах отказалась Индия. Как писала местная газета The Times of India, это было связано с присутствием на учениях солдат из Китая и Пакистана. С обеими странами у Нью-Дели напряженные отношения, нередко переходящие в столкновения на границе. Активная фаза учений намечена с 15 по 26 сентября. По данным Минобороны России, в них примут участие воинские контингенты из Белруссии, Мьянмы, Ирана и Пакистана.