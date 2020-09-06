Германия готова к обсуждению новых санкций против России в связи с отравлением Алексея Навального

Об этом министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас сказал в интервью газете Bild. По его словам, Берлин рассчитывает в ближайшие дни услышать объяснения Москвы по поводу случившегося с главным критиком Кремля. Маас добавил, что любые санкции должны быть адресными. Он выразил надежду, что российское руководство не вынудит немецкое правительство изменить свою позицию по газопроводу «Северный поток – 2». Федеральное правительство Германии до сих пор избегало увязывать дело Навального с проектом, который должен обеспечить поставки российского газа в Европу.