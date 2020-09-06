Неизвестный с ножом напал на людей в центре британского Бирмингема

По данным полиции, ранения получили несколько человек. Точное число в силовых структурах пока затрудняются назвать, передает AFP. В центре второго по величине города Англии оцеплены несколько улиц, подробностей расследования в полиции не сообщают. Неизвестно также, есть ли информация о подозреваемом.
2020-09-06T09:31:09+03:00
2020-09-06T09:35:54+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:31, 06 сентября 2020
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