Неизвестный с ножом напал на людей в центре британского Бирмингема

По данным полиции, ранения получили несколько человек. Точное число в силовых структурах пока затрудняются назвать, передает AFP. В центре второго по величине города Англии оцеплены несколько улиц, подробностей расследования в полиции не сообщают. Неизвестно также, есть ли информация о подозреваемом.