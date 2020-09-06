Полиция вынесла всю технику из петербургского офиса общественной организации «Открытая Россия»

Причиной стало уголовное дело из-за брошенной дымовой шашки. Председатель «Открытой России» Анастасия Буракова сказала, что дело о «дымовой шашке» стало предлогом для того, чтобы помешать работе организации:

Постановления суда о выемки техники у сотрудников МВД не было. Свои действия полицейские объяснили ссылкой на закон, будто бы расследование не терпит отлагательств, а также, что подозреваемый в броске дымовой шашки мог посещать офис оппозиционеров. При этом в «Открытой России» сказали, что не знают этого человека.