Глава МИДа Германии: Россия должна доказать непричастность к отравлению Алексея Навального

Россия должна доказать непричастность к отравлению Алексея Навального, заявил глава МИДа Германии. Хайко Маас подчеркнул, что есть много свидетельств, что за преступлением стоит российское государство. В интервью газете «Бильд ам зонтаг» министр подчеркнул, что речь идет о применении запрещенного химического оружия, что является серьезным нарушением международных норм, передает ТАСС. По его словам, если от Москвы не будет фактов в ближайшие дни, то Берлин и его партнеры по ЕС обсудят ответные меры. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле не видят повода как для расследования произошедшего с Алексеем Навальным, так и для возможных новых санкций.