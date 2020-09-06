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09:01, 06 сентября 2020

Глава МИДа Германии: Россия должна доказать непричастность к отравлению Алексея Навального

Россия должна доказать непричастность к отравлению Алексея Навального, заявил глава МИДа Германии. Хайко Маас подчеркнул, что есть много свидетельств, что за преступлением стоит российское государство. В интервью газете «Бильд ам зонтаг» министр подчеркнул, что речь идет о применении запрещенного химического оружия, что является серьезным нарушением международных норм, передает ТАСС. По его словам, если от Москвы не будет фактов в ближайшие дни, то Берлин и его партнеры по ЕС обсудят ответные меры. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле не видят повода как для расследования произошедшего с Алексеем Навальным, так и для возможных новых санкций.  



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