Китайское агентство «Синьхуа» сообщило об успешном приземлении многоразового космического аппарата

Подчеркивается, что он предназначен для мирного исследования космического пространства. Его параметры не указаны. Как напоминает «Интерфакс», Китай еще три года назад анонсировал, что в 2020 году запустит космический корабль, который может летать как самолет и будет многоразовым, что увеличит частоту запусков и снизит их стоимость.
2020-09-06T08:34:38+03:00
2020-09-06T08:34:38+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
08:34, 06 сентября 2020
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