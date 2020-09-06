Бывший адвокат Трампа в своей книге пишет, что президент США восхищается, как Путин управляет Россией

Как будто это его личная компания, отмечает юрист Майкл Коэн. По его словам, Трамп перед выборами в 2016 году считал российского лидера самым богатым человеком в мире, а американский миллиардер, как подчеркивает Коэн, очень ценит деньги. Копию книги получила газета «Вашингтон пост», мемуары бывшего адвоката Трампа выйдут в продажу во вторник.
2020-09-06T08:33:09+03:00
2020-09-06T08:33:09+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
08:33, 06 сентября 2020
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