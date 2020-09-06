В палаточном лагере в Самарской области находится более 3000 мигрантов из Узбекистана, которые хотят уехать на родину

В специальном палаточном лагере в Самарской области сейчас находится более трех тысяч тысяч мигрантов из Узбекистана, которые хотят уехать на родину.

По словам секретаря узбекской национально-культурной автономии Ёдгора Усманова, мигранты из Узбекистана продолжат прибывать в палаточный лагерь, расположенный возле города Кинель. Ближайший железнодорожный рейс, который вывезет 900 мигрантов из России, назначен на шестое сентября. Легальная осадка проводится строго по спискам, утвержденным генконсульством республики Узбекистан. Но Ёдгор Усманов рассказывает, что в последние дни в лагере появились перекупщики, которые продают билеты на поезд втридорога — за 30 тысяч рублей.

Мигранты начали прибывать в Кинель в десятых числах августа. Пытаясь уехать на родину, они ждали поезда на железнодорожном вокзале. Жили на матрасах и в самодельных палатках прямо на перроне, пока власти не организовали для них палаточный лагерь с водой и электричеством.

Всего со станции Кинель в последние недели уехали четыре поезда с примерно 4 тысячами мигрантов в Узбекистан.