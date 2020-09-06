Патриарх Кирилл возведет сегодня белорусского экзарха в сан митрополита

Ранее синод Русской православной церкви назначил епископа Вениамина патриаршим экзархом Белоруссии.

Чин возведения епископа Минского и Заславского Вениамина Тупеко в сан митрополита пройдет за литургией в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве. 51-летний выпускник факультет радиофизики и электроники Белорусского государственного университета и позднее – Минской духовной академии – 25 августа был назначен патриаршим экзархом всея Беларуси с сохранением временного управления Борисовской епархией. Это произошло после прошения прежнего белорусского митрополита Павла о переводе его на новое место служения — в Кубанскую митрополию. Хронологически смена иерархов произошла после того, как митрополит Павел извинился за поспешное поздравление Александра Лукашенко с победой на президентских выборах и раскритиковал репрессии в отношении участников акций протестов в стране. Новоназначенный экзарх сразу после получения кафедры в Минске связал последние события в Белоруссии с тем, что сердца жителей страны «склонились в недобрую сторон» и «проявился грех беззакония».

В иерархии Русской православной церкви сан митрополита должны иметь главы епархий, расположенных за пределами Российской Федерации.