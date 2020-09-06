Сборная России по футболу проведет второй матч Лиги наций

Россияне в гостях встречаются с командой Венгрии.

Для обеих команд – это второй матч на турнире, причем первый и для тех, и для других завершился успешно. Венгры победили на своем поле сильную турецкую сборную 1-0, россияне в Москве со счетом 3-1 переиграли команду Сербии, большинство футболистов которой выступает в титулованных европейских клубах. Капитан Артем Дзюба забил как с пенальти, так и с игры, использовав грубую ошибку соперников. В основном тренер сборной Станислав Черчесов использовал на поле тех футболистов, которых предпочитал другим в прошлом сезоне, вне зависимости от того, как обстоят их дела сейчас. Он пригласил даже тех, кто пока остается без команды и доверил тем, кто в начале чемпионата остается в тени. Возможно, с учетом увиденного сегодня Черчесов сделает некоторые замены.

Матч между сборными Венгрии и России начнется в 19 часов. Трансляция на Первом канале.