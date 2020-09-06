Администрация книжной ярмарки повесила на стенд «Мемориала» четыре объявления, что организация является «иноагентом»

Администрация Московской международной книжной ярмарки повесила на стенд «Мемориала» сразу четыре объявления о том, что организация является «иностранным агентом». Напомним, что сотрудники Тверской районной прокуратуры прервали работу стенда «Мемориала» на Московской международной книжной ярмарке и проверяли штамп иноагента на книгах.

Исполнительный директор международного «МемориалаЦ Елена Жемкова сказала «Эху», что это акция запугивания и давления на партнеров правозащитного общества.

Елена Жемкова добавила, что сейчас обжалование статуса иноагента находится в Страсбургском суде по правам человека.