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06:32, 06 сентября 2020

Бывший юрист Дональда Трампа утверждает, что президент США восхищается стилем управления Владимира Путина

Бывший юрист Дональда Трампа утверждает, что президент США восхищается стилем управления Владимира Путина. Майкл Коэн в своей книге пишет, что, по его мнению, Трампу нравится, что российский лидер управляет страной, как своей личной компанией. Кроме того, согласно версии Коэна, Трамп в период президентской кампании в США в преддверии выборов 2016 года считал Путина «богатейшим человеком в мире», а американский лидер, по словам его бывшего адвоката, очень ценит деньги, пишет газета «Вашингтон пост». Книга Коэна о Трампе выйдет в продажу 8 сентября.



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