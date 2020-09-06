В Минске оппозиция вновь намерена провести масштабное шествие против Александра Лукашенко

Оно получило название «Марш единства».

Основным лозунгом антиправительственной демонстрации станет «Один за всех, и все за одного». Тем самым ее участники намерены выразить солидарность с протестующими, задержанными в ходе не утихающих почти месяц акций. Кроме того, они намерены потребовать освобождения политиков, которые находятся в СИЗО уже несколько месяцев по различным делам. Речь идет о популярном в Белоруссии блогере Сергее Тихановском, недопущенном к выборам президента Викторе Бабарико и оппозиционере Николае Статкевиче.

Впрочем, останутся и старые требования: протестующие хотят отставки нынешнего лидера Александра Лукашенко и не признают итоги президентских выборов, где, как утверждают в ЦИКе, он набрал 80% голосов. Акции протеста намечены и во многих других белорусских городах.

По воскресеньям в Минске проходят наиболее крупные манифестации. Самая первая из них, по самым скромным оценкам, собрала рекордные для страны 100 тысяч человек. Впоследствии на подобные акции продолжали выходить несколько десятков тысяч белорусов.

Основной оппонент Лукашенко на президентских выборах Светлана Тихановская, как утверждают в ЦИКе, набрала в ходе голосования лишь 10% голосов. Она и ее соратники не признают объявленных итогов и говорят о наличии массовых фальсификаций.