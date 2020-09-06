Белорусская оппозиция сегодня планирует провести новые массовые протесты с требованиями отставки Лукашенко

Накануне в Минске прошли несколько демонстраций, в том числе женский марш. Милиция сообщила о задержании более 30 человек, 9 из них, это студенты, оставлены под стражей до суда. Им вменяют участие в несогласованной акции. Массовые протесты в республике продолжаются уже почти месяц.

