Университет Джонса Хопкинса в США выявил максимальный с начала пандемии суточный прирост новых заражений

По его данным, во всем мире стало больше заболевших на 304 тысячи человек. Всего заразились 26 миллионов человек, из них более шести миллионов в США. Россия, по официальным данным, на четвертом месте после Бразилии и Индии. Согласно данным федерального штаба, в нашей стране коронавирусной инфекцией заразились больше миллиона человек, почти 18 тысяч скончались.

Ранее Всемирная организация здравоохранения сообщила о росте темпов распространения вируса и предупредила, что пандемия коронавируса продлится еще долго.

