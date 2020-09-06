Вице-премьер Андрей Белоусов констатировал завершение работы над планом восстановления экономики страны

Он сказал ТАСС, что предполагается его утвердить в конце месяца. Проект общенационального плана восстановления экономики России, разработанный в условиях пандемии коронавируса COVID-19, был представлен президенту Владимиру Путину в июне. Правительство предварительно оценило общую стоимость плана в 5 триллионов рублей.
2020-09-06T05:31:08+03:00
2020-09-06T05:31:08+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:31, 06 сентября 2020
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