Вице-премьер Андрей Белоусов констатировал завершение работы над планом восстановления экономики страны

Он сказал ТАСС, что предполагается его утвердить в конце месяца. Проект общенационального плана восстановления экономики России, разработанный в условиях пандемии коронавируса COVID-19, был представлен президенту Владимиру Путину в июне. Правительство предварительно оценило общую стоимость плана в 5 триллионов рублей.